Alla Schiranna è di scena il Rock ’n’ Roll

Pino Tuscano non è in missione per conto di Dio, e pare intenzionato a non cambiare idea. Sabato alle 19 nell’area Festa del Pd alla Schiranna, il promoter presenterà il libro “Dal sottosuolo alla luce” (Edizioni Il Cavedio), pubblicazione che nasce per sostenere un sogno che Tuscano sta coltivando da anni: far diventare il Rock ’n’ Roll patrimonio immateriale dell’umanità. Per l’occasione interverranno Roberto “Bobo” Maroni, componente del gruppo soul “Distretto 51“, il giornalista Aldo “Beach” Pedron, Carmelo “B. Goode” Genovese, musicista e amico di Chuck Berry, Fiorenzo “Fats” Croci, scrittore e pubblicista. Previsti anche degli ospiti speciali: Maria Elena Uzzo, incaricata dell’ambasciata del Venezuela, in videoconferenza Paul Gilman, rock star internazionale che ha fatto istituire in Venezuela la Festa nazionale del rock venezuelano, ricorrenza che cade il 13 giugno.

Porteranno i loro saluti rock il senatore del Pd Alessandro Alfieri e il sindaco di Varese Davide Galimberti. La serata prevede l’esibizione di alcune band e Dj: alle 20 saliranno sul palco Geno and his Rocking’ Dudes, alle 21 Carmen et le Papillons, mentre il Dj Roby Quarter si occuperà della colona sonora dell’evento.

Per la serata sarà servito un special food. Si tratta della Jambalaya, piatto della Louisiana ed anche un brano immancabile nel repertorio del rock ’n’ Roll eseguito come cover da tutti i grandi artisti a partire da Jerry Lee Lewis e Fats Domino.