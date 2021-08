Alla scoperta delle antiche fornaci di calce con le guide dell’Ufficio turistico di Ispra

Domenica 29 agosto Itur, attuale gestore dell’Ufficio Turistico di Ispra, organizza un’escursione guidata alla scoperta delle antiche fornaci da calce sulle rive del Lago Maggiore.

La guida accompagnerà i partecipanti in un percorso a piedi lungo le rive del lago per scoprire l’antico mestiere dei fornaciari, che cuocevano la pietra della montagna per ricavare la calce. I manufatti e le testimonianze materiali di quel tempo lontano, si mostreranno durante una passeggiata nella natura, svelando i loro segreti e raccontando le loro storie.

Durante l’escursione sarà possibile visitare la Fornace del Pinet.

La passeggiata è adatta a tutti, grandi e piccini; necessarie scarpe chiuse adatte a camminare e mascherina.

La partenza è prevista alle ore 17.30 presso l’Ufficio Turistico di Ispra in via Verbano 208.

Il contributo per la passeggiata è di 10 euro per gli adulti, di 3 euro per i bambini fino a 12 anni mentre l’escursione è gratuita per i bambini fino a 6 anni.

Posti limitati in base alle norme vigenti, prenotazione obbligatoria (entro sabato 28 agosto alle 12,30) ai seguenti recapiti: Ufficio Turistico di Ispra Via Verbano 208 – telefono 0332.7833160 – e-mail: Iat.Ispra@provincia.va.it – Facebook @IatIspra – Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica 9,30-12,30 e 17-19.