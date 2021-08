Allarme al Sasso Galletto, caduta una persona

Paura nel tardo pomeriggio di sabato 14 agosto al Sasso Galletto, località di Castelveccana per una persona vista cadere sugli scogli, in una zona nota per tuffi e immersioni, particolarmente gradita agli amanti del lago.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici del soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e soccorso sanitario con un elicottero in arrivo da Como.

Dalle prime informazioni risulta che la persona è caduta nella vegetazione tra la strada e la riva del Lago Maggiore: l’uomo è stato individuato e stabilizzato prima del recupero.

Le condizioni sanitarie sono “mediamente critiche“: codice giallo.