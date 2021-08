Basket, serie B: inizio in trasferta per Robur Varese e Knights Legnano

Comincerà in trasferta il cammino nel prossimo campionato di Serie B di basket per la Robur Varese e gli Knights Legnano. Il 2 ottobre, data dell’avvio di quello che è il terzo torneo nazionale per importanza, i gialloblu saranno impegnati sul campo del PalaRavizza di Pavia mentre i biancorossi viaggeranno verso la Toscana per affrontare la Libertas Livorno al Modigliani Forum. Prima giornata tra le mura amiche del PalaBertelli, infine, per la Sangiorgese che se la vedrà con l’Oleggio.

Come noto, le formazioni della “Lombardia Ovest” sono state quest’anno inserite nel girone A, quello che comprende Piemonte e Toscana e per questo il raggio delle trasferte sarà piuttosto ampio per tutti. La prima casalinga per la Coelsanus avverrà sabato 9 contro Vigevano, mentre il giorno successivo al PalaBorsani ci sarà la sfida tra Legnano ed Empoli.

Per arrivare al primo derby bisogna attendere il sesto turno: il 7 novembre si disputerà l’atteso incrocio tra i Draghi della Sangiorgese e gli Knights Legnano; alla nona giornata (27 novembre) invece la squadra di Eliantonio sarà ospite del centro Campus e della Robur et Fides allenata da Gabriele Donati. Chiude la “triangolazione” tra Varesotto e Alto Milanese il confronto del 10° turno tra Sangio e Coelsanus al PalaBertelli. L’ultima del girone di andata (quindi la 15a giornata) è fissata per il 16 gennaio (Robur – L. Livorno, Legnano – Langhe Roero, Empoli – Sangiorgese) mentre la regular season terminerà l’8 maggio 2022. È previsto un turno infrasettimanale l’8 dicembre mentre le tre soste sono fissate per il 26 dicembre, il 2 gennaio e il 13 marzo.

Ai playoff si classificheranno le prime otto squadre di ciascuno dei quattro gironi; i tabelloni saranno “incrociati”, quindi le squadre del girone A affronteranno al primo turno quelle del gruppo B (mentre vanno insieme anche C e D); ognuno dei tre turni di playoff sarà al meglio delle 5 partite e in palio ci sono quattro promozioni per le vincenti di ciascun tabellone.

La retrocessione diretta tocca invece alle ultime classificate dei quattro gironi; altri sette posti in Serie C Gold verranno assegnati con i playout ai quali prenderanno parte le formazioni tra il 12° e il 15° posto della regular season.