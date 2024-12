Umberto Colombo nuovo segretario generale Spi-Cgil Ticino-Olona

L’Assemblea generale dello Spi-Cgil Ticino Olona, riunita a Ossona in provincia di Milano mercoledì 4 dicembre 2024, alla presenza di Stefano Landini (segretario Organizzativo Spi-Cgil Nazionale), Daniele Gazzoli (segretario generale Spi – Cgil Lombardia) e Mario Principe (segretario generale Cgil Ticino-Olona) ha eletto Umberto Colombo segretario generale Spi-Cgil Ticino-Olona.

«Ringrazio i centri regolatori che hanno proposto la mia candidatura, il segretario uscente Rosario Sergi per il grande lavoro svolto e tutta l’assemblea generale per la fiducia accordatami. Essere stato eletto segretario generale dello Spi Ticino Olona è un grande riconoscimento di cui sono onorato. Le pensionate e i pensionati stanno vivendo un momento di difficoltà per la perdita del potere d’acquisto delle pensioni, per il ridimensionamento della sanità pubblica e per i problemi che devono affrontare quotidianamente. Per questo lo SPI-CGIL sarà pronto a dare risposte ai loro bisogni e proseguirà la mobilitazione, anche nel territorio, per la difesa delle pensioni, della sanità, dello stato sociale, per un fisco più equo e per una maggiore giustizia sociale» sono le prime parole di Umberto Colombo.

Classe 1959, Colombo è sposato e vive a Legnano. Ha iniziato la sua attività in Cgil negli anni ottanta, come delegato Fiom Cgil nel consiglio di fabbrica della Franco Tosi di Legnano. Nel 1989 diventa funzionario Fiom Ticino Olona e successivamente passa alla Fiom di Varese, seguendo il comprensorio di Busto Arsizio. Nel ’91 entra nella segreteria provinciale della Filtea (tessili) e due anni dopo, a marzo del ’93, viene eletto segretario generale della Filtea Cgil del Ticino OIona. A novembre del 2000 Colombo fa il suo ingresso in segreteria della Camera del Lavoro di Varese, con delega alle politiche contrattuali e alla sicurezza sul lavoro. Ha inoltre la responsabilità delle Camere del Lavoro di Gallarate e Busto Arsizio. Da ottobre 2008 è componente, con delega all’organizzazione, della segreteria dello Spi Cgil Varese, il sindacato dei pensionati, dove tre anni più tardi, a maggio del 2011, viene eletto segretario generale. Nel 2013 viene eletto segretario generale della Cgil di Varese e successivamente, nel giugno 2020, segretario Generale della Cil di Como fino alla data del pensionamento nel febbraio 2023.