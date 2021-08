Cane viene morso in montagna da un serpente, lo salva Drago 82 l’elisoccorso dei Vigili del fuoco di Varese

Brutta avventura per un cane husky che è stato morso da un serpente mentre si trovava in montagna a Saviore dell’Adamello (Brescia). Il suo padrone ha provato a portarlo a valle sulle spalle ma ad un certo spunto della discesa, stremato dal peso dell’animale (circa 40 chilogrammi) ha dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi. Il cane infatti dava segni di malessere e il rischio che non ce la facesse era molto alto. (foto di repertorio)

Sul posto è stato così mandato l’elicottero “​​Drago 82” dell’elinucleo dei Vigili del fuoco di Varese che, con l’aiuto dei colleghi di Edolo, ha portato in salvo il cane a cui sono state prestate le cure veterinarie necessarie (Fonte www.Dolomiti.it).