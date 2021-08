Cicloscalata “Tre croci, al via le iscrizioni

A partire da martedì 10 agosto sarà possibile iscriversi alla sesta edizione della cicloscalata “Tre croci” in programma sabato 14 agosto. L’evento non agonistico voluto dal Gruppo Alpini Varese e inserito nel contesto delle manifestazioni di Ciclovarese prevede il raggiungimento del Campo dei Fiori di Varese (Grand Hotel) con partenza da via Quintino Sella a Varese, bivio di Velate. (nella foto, un momento della presentazione della gara nella sede degli Alpini)

Sarà possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta o salire in vetta a piedi percorrendo i 6700 metri del tracciato. Ogni concorrente potrà partire autonomamente, dalle ore 8.30 alle 11, e calcolare il proprio tempo di salita che dichiarerà una volta raggiunta la vetta.

Dal 10 agosto è possibile effettuare l’iscrizione presso la sede del Gruppo Alpini di Varese ( via degli Alpini 1 Varese) donando una quota di 10 euro a fronte del pacco gara, garantito per i primi cento iscritti. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a “La casa di Paolo” di Varese. Non sono previste premiazioni individuali, ma un riconoscimento al gruppo ciclistico e al gruppo podistico più numeroso nel segno del motto della giornata: “A piedi o in bicicletta per star bene e fare del bene”.