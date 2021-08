Città di Varese, il giovane Tosi arriva in prestito dall’Inter

Si va completando la rosa del Città di Varese a disposizione di mister Ezio Rossi per il prossimo campionato di Serie D. Oggi il club del presidente Amirante ha comunicato il tesseramento ufficiale di un giovane difensore, Mirco Tosi, provenente in prestito dal vivaio dell’Inter e impiegabile nel ruolo di terzino sinistro.

Originario di Crema, nato il 30 maggio del 2002, Tosi vanta già un’esperienza in Serie C con la maglia della Pergolettese: nello scorso anno infatti ha collezionato cinque presenze in gialloblu, club che lo aveva fatto esordire anche in Serie D a soli 16 anni nei playoff contro il Ponte San Pietro. Il neo-biancorosso a livello giovanile ha vestito i colori di Cremonese e Inter: con i nerazzurri ha disputato il campionato Under 18 nazionale nella passata stagione agonistica.

A Varese vestirà la maglia numero 26 e sarà un’alternativa per Rossi nel gruppo degli under: ricordiamo infatti che per regolamento ogni squadra deve schierare continuativamente quattro giovani nati tra il 2000 e il 2003 (uno per anno, o più giovani rispetto al limite) e quindi le squadre sono chiamate a cautelarsi di solito scegliendo ragazzi intercambiabili nello stesso ruolo.