“Coccodrilli a merenda” a Gavirate per i bambini

Con l’inizio di agosto torna l’appuntamento del sabato mattina dedicato ai lettori più giovani: sabato 7 agosto alle ore 10.30 il cortile della Biblioteca civica di Gavirate ospiterà una lettura animata seguita da un laboratorio creativo a tema per “Coccodrilli a merenda”, evento pensato per bambini in età scolare, indicativamente dai 5 ai 10 anni.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà in sala consiliare.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è indispensabile la prenotazione scrivendo a bibliotecagavirate@gmail.com.

Per maggiori informazioni telefonare in biblioteca allo 0332748278.