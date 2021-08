Cortisonici comincia con il tutto esaurito

Tutto esaurito per la prima serata del Cortisonici Film Festival, che è stata dedicata al focus sul cinema fantastico contemporaneo.

Sul palco anche gli organizzatori del Trieste Fiction+Science Festival che hanno presentato due lungometraggi sul tema.

A presentare la serata Matteo Angaroni, presidente dell’associazione Cortisonici, che ha ringraziato il Comune di Varese per l’indispensabile supporto e gli organizzatori del festival triestino, per un’immersione nel cinema fantastico partita al grido del pubblico di “raggi fotonici”, perché, come hanno spiegato gli stessi organizzatori del festival dedicato al cinema fantastico, è questo il giusto via per far partire le pellicole sul cinema di genere.

Alla serata era presente anche il sindaco Galimberti: «E’ un piacere essere qui – ha spiegato – sia per il mondo della cultura, che ha ripreso slancio, sia perche’ quest’anno si festeggiano i diciott’anni della manifestazione».

Dopo la serata d’apertura giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28, a partire dalle 21, ci saranno le tre serate del concorso internazionale, con la proiezione dei venticinque corti in gara, provenienti da 14 paesi e selezionati tra più di 3.500 lavori.

Venerdì sera, per i nottambuli, a partire dalle 23 ci sarà anche la sempre attesa sezione Inferno, con le visioni più difettose, scorrette ed estreme. Mentre sabato 28, dopo la proiezione dei corti in gara, ci saranno le premiazioni per assegnare il Premio della giuria, il Premio del pubblico e il Premio Ronzinanti.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.cortisonici.org. Il numero dei posti è limitato in base alle normative di sicurezza.