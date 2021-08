Crolla un muro a Viggiù: lavori di sistemazione lungo la SP9

Strada provinciale parzialmente chiusa per l’intera mattina di oggi, domenica 8 agosto, a Viggiù. A causa delle intense precipitazioni della notte scorsa, sommate alle piogge dei giorni precedenti, un muro di contenimento di un’abitazione privata è crollato.

Una parte minima di macerie ha invaso la SP9, in quel tratto denominato via Milano: «Dovrebbe essere successo dopo le 4 della notte – spiega il vicesindaco Domenico Chiofalo – Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose, ma la situazione era precaria e minacciava quest’importante arteria di collegamento tra Bisuschio e Viggiù. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma il problema maggiore era quello di mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento, circa dieci metri, e ripulire la zona. Per cui con il tecnico comunale, la Polizia locale del Monte Orsa e la Protezione civile di Viggiù abbiamo lavorato per togliere tutte le macerie e per mettere in sicurezza l’area che è stata coperta con un telo tecnico. Alle 14.30 il lavoro era concluso: dato che il muro è di un privato sarà lui a ripristinare la costruzione».

Per permettere le operazioni, è stato istituito il senso unico alternato.