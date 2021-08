EcoRun, aperte le iscrizioni per la corsa che mostra le bellezze dei giardini di Varese

Nei giorni sabato 25 e domenica 26 settembre si terrà a Varese la EcoRun, una corsa “green” che attraversa tre parchi cittadini: Villa Recalcati, i Giardini Estensi, Villa Mylius.

Il percorso, interamente pedonalizzato, si potrà percorrere in tutta sicurezza e permetterà di godere appieno del centro città. Lungo il percorso ci saranno gruppi musicali che animeranno il tragitto in diversi momenti della gara, in un fine settimana vivace per tutta la città perchè ricco di manifestazioni ricreative, sportive e culturali per grandi e piccoli.

EcoRun Varese è anche una corsa solidale: devolverà infatti i proventi delle iscrizioni a due associazioni varesine: ASB Associazione Spina Bifida Italia e centro Gulliver.

La quota di iscrizione alla corsa competitiva di 10 chilometri di domenica 26 settembre è fissata in 15 euro, fino al 15 settembre: il programma delle corse podistiche e dei tanti altri appuntamenti di Ecorunvarese 2021 sono illustrati sul sito ufficiale www.ecorunvarese.it. È possibile anche scrivere per informazioni a info@ecorunvarese.it