Elezioni 2021, a Cislago prima uscita ufficiale per la lista “Cartabia Sindaco”

Prima uscita ufficiale per la lista “Cartabia Sindaco” in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Cislago.

L’ex sindaco Gianluigi Cartabia si è (ri)presentato insieme al gruppo che lo affianca: Lega, Forza Italia e Centrodestra cislaghese saranno con lui in questa corsa alla poltrona lasciata a gennaio per dissapori all’interno dell’allora maggioranza.

Per la Lega Luca Dosso, per Forza Italia Luigi Landolfi e per la lista civica di centrodestra Severino Rimoldi hanno affiancato il candidato sindaco insieme ad altri componenti del gruppo e a diverse delle persone che saranno in lista.

È stato ribadito quanto contenuto nel comunicato di presentazione: continuità, ma anche rinnovamento nelle idee e nelle persone, con un’apertura più marcata al mondo civico; la volontà di proseguire sul sentiero tracciato, ascoltando nuove idee e proposte; simboli presenti per rivendicare l’appartenenza politica ispirata ai valori del centrodestra; gruppo fatto da un lato di persone con esperienze politico-amministrative e competenze, dall’altro di persone nuove.

Tra i temi principali, quelli legati al sociale, per cercare di ridurre gli impatti negativi legati alla pandemia; l’attenzione all’ambiente; sostegno all’istruzione e la formazione. Cartabia ha ricordato l’importanza dei contributi regionali e statali arrivati per realizzare importanti opere grazie ai consiglieri e ai parlamentari del territorio. Altri temi al centro del programma della lista “Cartabia Sindaco” saranno il sostegno alle attività commerciali, la volontà di proseguire i lavori sul nuovo campo sportivo trasformandolo in un polo per lo sport, l’eliminazione dell’ultimo passaggio a livello presente sul territorio comunale.

Tra gli aspetti sottolineati nella presentazione di mercoledì 4 agosto, l’attenzione rivolta all’ascolto dei cittadini, mediante la costante presenza sul territorio e negli uffici comunali.