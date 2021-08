Favole d’arte per bambini: “Gli amici del signor Van Gogh”

Senza voler essere una biografia “Gli amici del signor Van Gogh” racconta la storia di un pittore che amava la notte, la campagna e i personaggi che le popolavano. Seguendo il filo di queste passioni la favola mostra quasi 50 opere del grande artista olandese tra i ritratti di amici, familiari, notabili e contadini e poi paesaggi, nature morte e scene di vita quotidiana. Ascoltandola e guardandola i bambini possono immergersi nelle magie di luce di cui sono pieni campi di grano sconfinati, girasoli e cieli stellati.

Una favola inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani (altre favole d’arte a questo link). Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.