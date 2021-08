Ferragosto a Laveno tra un giro in barca e il “Fu Fest” a Villa Frua

I fuochi d’artificio non ci saranno, ma il Ferragosto Lavenese è una tradizione alla quale in pochi vogliono rinunciare. Per questo motivo, l’amministrazione comunale promuove una serie di attività in vista del 15 agosto, promuovendo iniziative per vivere il territorio e le sue realtà.

Nel cartellone si trovano infatti, iniziative come il giro sul Lago Maggiore con le Barche D’Epoca proposte dall’Associazione Vele D’Epoca Verbano Aps (al costo di 20 euro a persona), dalle 10 alle 17, nei giorni di sabato e di domenica.

Sabato sera, alle 19 e 30 e alle 21 (doppio turno) appuntamento al Midec – Palazzo Perabò di Cerro per il concerto “Nuovi mondi-Terra incognita” con musiche di Brahms, Piazzolla/Bosso, Bosso. In concerto: Fabrizio Meloni, clarinetto, Jorge Bosso, violoncello e Gloria Campaner, pianoforte. Ingresso, 12 euro; ridotto (over 65, under 25), euro 10. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni gratuito. I biglietti saranno messi in vendita presso la sede del concerto a partire da un’ ora prima dell’inizio dell’evento (info e prenotazioni +39 3333589577).

Il Museo della Ceramica resterà aperto anche durante la giornata di Ferragosto.

Nel parco di Villa Frua, domenica 15 agosto, alle 18 il collettivo Sunfish oganizza il Fu Fest, con dj set funky e soul. L’ingresso è solo con green pass.

All’Area Gaggetto c’è il Luna Park, come da tradizione.