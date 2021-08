Galimberti: “Non partecipo a presidi contro il sistema sanitario locale, specialmente nella pandemia”

Non era presente, contrariamente al candidato sindaco di centrodestra e al consigliere comunale Longhini, al presidio organizzato ieri dalla organizzazione sindacale Fials davanti all’ospedale Del Ponte, che chiedeva una soluzione per il parcheggio dei dipendenti della struttura.

Ma il sindaco Davide Galimberti ha voluto spiegare comunque il perchè della sua assenza, su una questione delicata che investe centinaia di lavoratori: «Non sono abituato ad intervenire a presidi contro istituzioni sanitarie, a maggior ragione in questo delicato momento – spiega Galimberti – Peraltro da diverse settimane, grazie all’iniziativa del Comune, è stato avviato un tavolo con la proprietà del parcheggio. L’obiettivo è trovare le soluzioni più idonee agevolando il più possibile i lavoratori, che grazie alla presenza del nuovo ospedale a pochi metri dall’ingresso dell’ospedale avranno un mutamento radicale delle condizioni di lavoro. Dal momento che il progetto originario del Del Ponte prevedeva un parcheggio interno, che non è stato realizzato, i soldi risparmiati potrebbero essere impiegati da Regione Lombardia e dall’Ospedale in misure di sostegno ai percorsi casa lavoro, così come avviene in altri ospedali, contribuendo al pagamento del parcheggio o dell’abbonamento del mezzo pubblico. Abbiamo insistito molto per la realizzazione di questo parcheggio, perché non averlo era la vera anomalia dell’ospedale. Ora si tratta solo di trovare la giusta soluzione che soddisfi tutti, il tempo c’è la volontà delle parti anche».

La nota del comune ricorda che al momento il personale dell’ospedale ha già diritto al posto auto gratuito sulle strisce blu fino al 31 dicembre grazie ad un’ordinanza firmata lo scorso anno, ed è comunque attivo un tavolo di lavoro tra l’azienda ospedaliera, la proprietà del parcheggio Del Ponte e l’amministrazione comunale per consentire ai diversi soggetti di trovare un punto d’accordo.