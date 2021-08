Galimberti al contrattacco: “La richiesta di un parcheggio al Del Ponte c’era dal 2017, Monti si informi”

La questione parcheggio dell’ospedale Del Ponte, che sta infiammando la campagna elettorale di questi giorni dopo il presidio dei lavoratori organizzato lunedì mattina, non accenna a sopirsi.

Dopo le precisazioni di Davide Galimberti di lunedì e la risposta del consigliere regionale Emanuele Monti martedì, il sindaco con il suo assessore all’urbanistica hanno replicato, a margine di una conferenza stampa. In particolare hanno dato risposta, carte alla mano, su un punto, citato nel comunicato del presidente della commissione sanità in consiglio regionale, che ha detto: «Non è mai stato previsto nessun parcheggio interno all’Ospedale Del Ponte. La Regione ha investito oltre 50 milioni di euro per avere a Varese un grande hub pediatrico lombardo mentre il comune doveva gestire la sosta, cosa che non ha fatto».

Su questo argomento, secondo il sindaco di Varese, è necessario «Riportare in condizione di verità alcune affermazioni – sottolinea Galimberti – Siamo in Campagna elettorale, ma proprio perchè parliamo del futuro della città chi si presenta alle elezioni deve avere conoscenza e consapevolezza di come stanno le cose, dire le cose vere sulla base dei fatti»

Galimberti ha così precisato: «Non corrisponde a verità il fatto, citato dal consigliere Monti ieri, che non fosse affatto previsto un parcheggio in ospedale. All’interno dell’ospedale è prevista infatti la realizzazione di un parcheggio di 40 posti per i dipendenti: la documentazione (che ha fornito ai giornalisti in conferenza stampa, ndr) ci è stata fornita a gennaio 2017. Quando il presidente della commissione sanità sostiene che non è stato previsto nessun parcheggio, forse non è a conoscenza degli atti».

Una precisazione «Senza polemica da parte mia – sostiene il sindaco – Ma è giusto che ci sia la massima verità nei confronti dei cittadini dei lavoratori e degli elettori. Ci tengo a dire questo per il ruolo e per il fatto che i prossimi 5 anni saranno decisivi: bisogna avere conoscenza di quello che si deve fare, non si può non conoscere elementi essenziali, si rischia di fare danni per la collettività».

«La campagna elettorale è un periodo delicato: noi cerchiamo di interpretarla sulla base dei fatti, serenamente, rispettando le opinioni altrui – ha sottolineato da parte sua l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Quando ci si confronta è però bello farlo sulla base della verità. In questo caso sin dalla sua edificazione l’ospedale Del Ponte, o l’amministrazione del tempo, aveva chiesto parcheggi interni: sin dalla sua edificazione era prevista. Questo è ulteriormente confermato dall’istanza del 2017 del dottor. Bravi nella quale l’azienda sanitaria annunciava l’avvio dei lavori, che per problemi di cui non siamo a conoscenza non sono stati completati. Però c’è uno spazio all’interno dell’ospedale che potrebbe essere attrezzato per realizzarlo, come le piantine dimostrano».