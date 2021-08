Green pass obbligatorio per chi viaggia in nave sul Lago Maggiore

Dal primo settembre al 31 dicembre (fine dello stato d’emergenza), per tutti i viaggiatori a bordo di battelli e traghetti interregionali di Navigazione Lago Maggiore sarà obbligatorio essere muniti di green pass.

Così come per aerei, autobus e treni a lunga percorrenza, le nuove misure volte stabilite dal decreto legge del 6 agosto si applicheranno anche per coloro che attraverseranno in nave il Verbano. Saranno esentate dall’obbligo solamente le persone escluse per età dalla campagna vaccinale e a tutti coloro che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, non possono vaccinarsi.

Ogni passeggero in partenza dovrà presentarsi allo scalo con almeno 30 minuti di anticipo, per permettere al personale di svolgere tutte le verifiche necessarie.