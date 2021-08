Il Chievo escluso dalla serie B, mister Zaffaroni firma col Cosenza ripescato

Niente Chievo? Mister Marco Zaffaroni trova subito l’alternativa e va al Cosenza, ripescato proprio al posto dei veneti esclusi dalla serie B per irregolarità finanziarie.

L’allenatore classe 1969, è nato a Milano e cresciuto a Saronno e nel Saronno.

Il ChievoVerona lo aveva annunciato lo scorso venerdì 9 luglio, ma in seguito alle vicissitudini societarie, dopo alcuni giorni di ritiro pre campionato, Zaffaroni ha trovato subito l’alternativa: ha firmato col Cosenza, retrocesso alla fine dello scorso torneo e ripescato in serie B proprio al posto dei veneti.

Zaffaroni è reduce dalla stagione alla guida dell’Albinoleffe in serie C, portato fino ai playoff promozione. Ha firmato un contratto fino al 30/06/2022. Ex calciatore, con una lunga carriera tra la serie B e la serie C cominciata proprio a Saronno, dove è tornato nel 1998 per due splendide stagioni condite da 66 presenze e 7 reti, ha giocato anche nella Solbiatese, nel Legnano e nella Pro Patria prima di appendere le scarpette al chiodo e passare “dall’altra parte”: nella stagione 2009/2010 inizia l’esperienza da allenatore a Perugia, in qualità di vice di Giovanni Pagliari, poi alla Folgore Verano in Eccellenza, Folgore Caratese in serie D, Caronnese, Monza (riportato in serie C) e Albinoleffe in C1 con due playoff raggiunti in due stagioni.