Incidente mortale a Legnano, perde la vita un maresciallo dei Carabinieri

Tragico incidente in Piazza del Popolo a Legnano nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto: poco dopo l’una ha perso la vita un giovane maresciallo in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Legnano.

Il militare ha perso il controllo della sua moto mentre era di passaggio dalla piazza dell’Oltrestazione e nello schianto ha sbattuto violentemente la testa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario dell’automedica con il supporto di un’ambulanza della Croce Rossa, intervenuti in codice rosso: il maresciallo Angelo Carones, nonostante la corsa, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano, dove è arrivato poco prima delle due del mattino in condizioni critiche, non ce l’ha fatta.

Vice comandante della Stazione di Legnano, il maresciallo, dopo aver prestato servizio per un anno a Parabiago, era arrivato a novembre del 2019 nella Città del Carroccio, dove oggi i colleghi lo ricordano all’indomani della tragedia come «un ragazzo generoso, capace e fantastico» che ha avuto la sfortuna di finire vittima di un incidente come quello di stanotte. I funerali si svolgeranno domani, sabato 14 agosto, alle 17 a Bassano Romano, in provincia di Viterbo.