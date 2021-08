Ciclista investito a Sesto Calende

Incidente a Sesto Calende verso le 10 di oggi, sabato 28 agosto, lungo via Cavour, all’altezza dell’asilo Bassetti. Un ciclista è stato investito da un’automobile e si è rotto una gamba.

Sul luogo sono intervenute alle 10.15 due ambulanze in codice rosso, ma l’incidente ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del fuoco di Varese e dell’elisoccorso, che è atterrato al centro sportivo.

I Carabinieri di Gallarate insieme alla Polizia locale di Sesto Calende hanno ricostruito le dinamiche dell’incidente. Un gruppo di ciclisti era intento a superare una fila di auto incolonnate, una di queste ha svoltato travolgendo uno dei ciclisti che aveva accanto. Il conducente della bicicletta è caduto e si è rotto una gamba. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato inizialmente e non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno però indagando anche su un altro fatto avvenuto nello stesso luogo. A soli pochi metri di distanza dall’incidente, i paletti che delimitavano il marciapiede sono stati divelti. Quando questa mattina sono arrivati i soccorsi, si è pensato a una conseguenza dell’incidente. In realtà, ad abbattere i paletti è stata un’altra automobile intorno alle 3 del mattino. Sono in corso le analisi del materiale raccolto dalle videocamere di sorveglianza per risalire al responsabile.