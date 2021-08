James Maddock in concerto a Ternate per WoodInStock

James Maddock, il grande cantautore inglese sarà in concerto a Ternate sabato 14 agosto. L’appuntamento è parte della rassegna WoodinStock, il festival musicale che si tiene da anni sul territorio e il cui ricavato è destinato alla ricerca contro il Parkinson. In apertura del concerto il duo Al Cash Project.

Il concerto è organizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio di Aspi Cassano, Opi Varese, Cives OdV e Comune di Ternate. L’inizio è previsto alle ore 21:00 e per la prima volta per un evento organizzato da WOODinSTOCK, il luogo del concerto sarà la piazza del comune di Ternate, piazza libertà. In caso di maltempo il concerto si terrà comunque, ma sarà spostato presso la struttura del parco Berrini di Ternate in due slot di orario per permettere a tutti i prenotati di partecipare.

L’ingresso è libero su prenotazione attraverso il sito web, con offerta consapevole per la lotta alla malattia di Parkinson. Tutte le informazioni aggiornate, inclusi orari, le novità dell’ultimo momento e le schede degli artisti, sul sito www.woodinstock.org

Spiegano gli organizzatori: “Sin dalla sua nascita, WOODinSTOCK ha promosso la lotta al Parkinson non solo raccogliendo fondi per combattere la malattia -oltre 70.000€-, ma proponendosi come una sorta di cura per quei «tremori», non necessariamente legati a questa o altre patologie, che ciascuno porta con sé nella propria vita. WOODinSTOCK Music Art & Sport Connection risponde con la realizzazione individuale e il piacere legati alla musica, all’arte e allo sport.

Se in passato il festival di Ternate è stato il centro di tutto questo, per il 2021 vogliamo presentare in più piazze, luoghi di cultura, cortili o parchi della provincia di Varese la logica di questo progetto che portiamo avanti con successo ormai da anni. La scelta sarà quella di una modalità più intima rispetto al passato, in osservanza anche delle attuali restrizioni anti-COVID-19. Questa dimensione più sparsa e apparentemente ridotta per ampiezza della platea non significa però una riduzione del livello qualitativo dei contenuti che intendiamo proporre o del pubblico a cui ci rivolgiamo e perciò ci sarà anche una significativa componente online, che vuole valorizzare le collaborazioni che saranno stipulate per questo allargamento di fronte rispetto agli scorsi anni. WOODinSTOCK 2021 sarà organizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Come da regolamento del bando Arte&Cultura 2021, il contributo della Fondazione verrà erogato ai progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari ad almeno il 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il termine di conclusione del progetto. L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione

insieme al contributo della Fondazione.mTutte le informazioni su come contribuire su www.woodinstock.org”.