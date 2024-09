In ricordo di Attilio Brebbia, un motore della vita sociale di Ternate

Dopo una breve malattia, si è spento ieri, circondato dall’affetto dei sui cari, Attilio Brebbia. Classe 1936, è sempre stata una figura centrale nella vita sociale di Ternate. Il suo impegno per la comunità ternatese non conosceva limiti, e la sua dedizione è stata un esempio di altruismo e passione per molti. Lo ricorda Enzo Grieco.

Ultimo a lasciarci del trio Gianni – Denise –Attilio, immancabili presenze mattutine nel Bar Rocco per sviscerare e commentare fatti di cronaca e notizie del Paese.

Attilio Brebbia ha sempre avuto un sorriso per tutti e ha dedicato gran parte della sua vita all’Associazione Polisportiva Ternatese, che ha rappresentato per lui una seconda famiglia. Sin dalla sua nascita, è stato un punto di riferimento per la sezione calcio, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico sotto la presidenza di Luciano Monciardini. Grazie alla sua guida, la squadra ha conseguito risultati di grande rilievo, che hanno portato una ventata di entusiasmo e orgoglio nella comunità.

Non pago dei successi raggiunti con il calcio, nel 1973 Attilio Brebbia si è lanciato in una nuova avventura: la fondazione della sezione ciclismo all’interno della Polisportiva Ternatese. Insieme a un gruppo di appassionati ha contribuito alla nascita , diventandone il Direttore Tecnico della sezione Primavera. In vent’anni di attività i giovani ciclisti ternatesi hanno conquistato oltre 200 vittorie; un risultato straordinario che ha portato lustro al paese e ha formato una generazione di atleti.

Oltre allo sport, Attilio Brebbia ha continuato a distinguersi per il suo impegno nel volontariato. Nonostante l’età avanzata, ha offerto il suo tempo come autista per i “Volontari Ternatesi”, accompagnando i cittadini bisognosi nelle strutture ospedaliere della zona. Con la sua presenza silenziosa ma costante, è stato un punto di riferimento per molti, che in lui trovavano un aiuto prezioso nei momenti di difficoltà.

Con la scomparsa di Attilio Brebbia, Ternate perde un pezzo della sua storia. Ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ternate non dimenticherà il suo impegno, la sua generosità e la sua passione. Grazie Attilio!

I funerali si svolgeranno sabato 14 settembre alle 10.00 nella Chiesa dei SS. Martiri Quirico e Giulitta di Ternate. Santo Rosario alle 9,30.