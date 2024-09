Yoga e ravioli, tutto pronto a Ternate per il primo Nepal Festival Solidale

È ormai tutto pronto per la prima edizione del Nepal Festival Solidale, in programma sabato 21 settembre al Parco Berrini di Ternate: un bell’evento che mette al centro – fin dal nome – la solidarietà ma che promette anche buoni sapori e divertimento per tutti.

Già alla vigilia la soddisfazione della Sezione CAI di Varano Borghi e della Proloco di Ternate è grande: «Siamo tutti orgogliosi e felici di contribuire in modo consistente a terminare l’edificio della Scuola Media di Chhermading, che Ngima Sherpa con le sue organizzazioni Okhaldhunga Nine Hill Association e Nepal nel Cuore stanno costruendo nella valle dell’Everest».

«Ieri sera abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni per la cena a 160, per timore di non potere gestire il tutto e non mantenere la qualità che vorremmo garantire. Quello che più sorprende è la partecipazione delle Associazioni di Volontariato che hanno risposto con grande entusiasmo alla iniziativa e che parteciperanno all’evento con loro autonome proposte solidali».

Il Nepal festival Solidale si distingue proprio perché i partecipanti hanno tutti l’elemento essenziale della solidarietà a chi ne ha più bisogno: in Nepal come in Italia. A garanzia di questo sono state escluse bancherelle di commercianti privati che non garantivano questo essenziale requisito.

«L’idea, a nostro parere è bella e potrebbe anche essere ripetuta, è però una “macchina” che richiede molti Volontari e molte attenzioni. Alcuni ostacoli sono stati superati strada facendo, è stata quindi un’esperienza di arricchimento anche per noi organizzatori. Questo comunicato vuole dare valore alla partecipazione di tutte le associazioni partner del festival: si va dallo yoga ai gong tibetani, al ponte tibetano, a prodotti fatti a mano in Nepal, fino alla cena del cuoco Ngima Sherpa: portatore e guida d’alta quota, lavoratore in Italia ed anche grande promotore di iniziative».

«Partecipare ad un evento solidale con Ngima per il Nepal ci rende orgogliosi, e vivaci come lo sono stati ieri i ragazzi della Scuola Elementare di Ternate, che hanno posto molte interessanti domande. Felici di costruire un ponte di solidarietà tra le Alpi, cui noi siamo abituati, alle alte montagne dell’Himalaya: questo sì che è un ponte necessario».

Ngima Sherpa – il “perno” intorno a cui ruota questa grande mobilitazione – già dal mattino impasterà gli ingredienti per circa ottocento momo, i tipici ravioli tibetani e nepalesi. I volontari, alcuni dei quali hanno anche conseguito il Certificato HACCP, già dalla mattina di sabato si prepareranno ad accogliere gli ospiti della cena ma anche di cittadini che vorranno solo conoscere le realtà ospiti. Il menù comprende i Samosa (pasta fritta con verdure), il Dal Bhat Tarkari (lenticchie e riso), il pollo al curry, lo yogurt con mango come dolce.

«Aspettiamo quindi i cittadini numerosi, portate i vostri bambini che, in tutta sicurezza, li faremo passare su un ponte tibetano, un ponte verso il prossimo, verso la comprensione di chi, solo per caso, è nato in posti così differenti come l’Europa ed il Nepal. Namastèeee a tutti i lettori».