La biblioteca di Busto Arsizio non si ferma: “Un solo giorno di chiusura in tutta l’estate”

L’attività della biblioteca civica ‘G. Roggia’ prosegue a pieno ritmo. Gli spazi, rimasti chiusi un solo giorno in tutta l’estate, stanno registrando un aumento del flusso degli utenti. In particolare, nelle sale studio stanno tornando gli studenti, molti anche da fuori città, dal momento che sono rimaste aperte in periodo di chiusura di altre strutture e garantiscono un orario continuato. L’accesso avviene senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«La biblioteca resta per noi un punto di riferimento culturale imprescindibile per adulti, ragazzi e bambini – commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. L’impegno è massimo, anche con l’ideazione di un’offerta formativa sempre nuova e innovativa. Un’azione affatto scontata e per nulla facile, in un momento storico particolarmente complesso anche per le disposizioni in materia sanitaria che disciplinano l’accesso e la permanenza nei nostri spazi, ma che non hanno mai impedito al nostro personale di garantire tutti i servizi possibili, pur in piena sicurezza. Un merito che è doveroso sottolineare».

Anche la sezione ragazzi ha mantenuto per tutta l’estate la possibilità di accesso contingentato.

A questo proposito, si segnala una novità: è stata infatti ulteriormente incrementata l’attività per i più piccoli, ai quali è destinato anche uno spazio dedicato all’aperto, nel giardino di Sala Monaco, in modo da consentire ai bambini e ai loro accompagnatori di leggere i libri sul posto, in totale sicurezza.

Inoltre, dal 26 agosto, nei giorni di giovedì e venerdì dalle 11 alle 12, le bibliotecarie della sezione ragazzi organizzano nel giardino di Sala Monaco un ciclo di letture animate per bambini da 3 a 7 anni.

L’attività è senza prenotazione fino a esaurimento posti (sospesa in caso di maltempo) ed è rivolta ai piccoli iscritti alla biblioteca con possibilità di prestito finale. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare acqua e un telo per sedersi sul prato.

Si ricorda che per tutte le attività della biblioteca il green pass è obbligatorio dai 12 anni come da normativa.