Le emozioni dei ragazzi chiusi in camera: Cherofobia di Martina Attili

I ragazzi della cooperativa LaBanda ascoltano Cherofobia, di Martina Attili, perché fa provare sentimenti forti: “Questa ragazza canta indicando la sua sofferenza, la sua paura di essere felice: aver il timore di uscire dal suo habitat, dalla sua zona di comfort, e buttarsi, ma allo stesso tempo desiderare di avere una persona al suo fianco.

Questa canzone mi emoziona davvero tanto perché mi sembra proprio che parli noi adolescenti: noi che abbiamo paura di essere felici e di mostrare le nostre emozioni, noi che ci rifugiamo in una camera cercando di allontanare tutti e tutto nonostante in realtà vorremmo avere qualcuno vicino. Ricordatevi quindi che è proprio in quel momento, nel momento in cui un adolescente si rinchiude in se stesso, che è il momento di aiutarlo e fargli capire che voi ci sarete, sempre”.

Cherofobia

di Martina Attili

Come te la spiego la paura di essere felici

Quando non l’hanno capita nemmeno I miei amici

Mi dicono di stare calma quando serve

Mi portano del latte caldo e delle coperte

Ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare

“Grazie a tutti, ora potete andare”

Ma resto qui

A guardare un film

Come te la spiego tutta la pazienza

Che ci metto ma non riesco a vivere senza

Qualcosa che mi opprime

Che mi indichi la fine

Perché ho un cervello che è strafatto di spine

Ed il mio cuore come un fiore

Crede ancora nel bene

Non sa che i petali

Cadranno tutti insieme

Sarà in quel momento che vorrà scoppiare

Mi griderà di smetterla di amare

Questa è la mia cherofobia

No, non è negatività

Questa è la mia cherofobia

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia

Ma tu, resta

Come lo spiego quando nessuno ti capisce

Quando niente ti ferisce

L’indifferenza più totale verso la forma astrale del male

Abbiamo stretto un rapporto speciale

E provo a raccontarlo in ogni canzone

Ma la gente pensa sempre “parli di altre persone”

Ma come tu così carina

Con la faccia da bambina

Con la voce da piccina

Ma la bambina è cresciuta troppo in fretta

Tra i muri di una cameretta in cui ha iniziato a stare stretta

E ogni volta che qualcosa va come dovrebbe andare

Penso di non potercela fare

E cerco ogni forma di dolore

Mischiata al sangue col sudore

E sento il respiro che manca

E sento l’ansia che avanza

Fatemi uscire da questa benedetta stanza

Questa è la mia cherofobia

No, non è negatività

Questa è la mia cherofobia

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia

Ma tu, resta

Dirti che staremo insieme

Dirti che staremo bene

Dirti che è così che andrà

Dirti che staremo insieme

Dirti “io non starò bene”

Sento l’ansia fin da qua