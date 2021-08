A Luvinate al via i lavori sul nuovo sistema di allarme contro le alluvioni

Uno stanziamento da 200mila euro per proseguire la messa in sicurezza e il ripristino del territorio, ma anche il via libera al nuovo sistema di allerta del versante del Campo dei Fiori: sono i due provvedimenti adottati dalla giunta del Comune di Luvinate, il paese che da quattro anni convive con continue, devastanti alluvioni con colate di detriti.

E’ stato approvato il progetto per la realizzazione di un “sistema di monitoraggio ed allerta” del torrente Tinella, finanziato da Regione Lombardia con un contributo straordinario di 40mila euro.

L’intervento prevede l’installazione di una struttura dotata di stazione pluviometrica e sistema di telecamere per il monitoraggio e lo studio del fenomeno delle colate di detriti, che interessano il bacino del Torrente Tinella ormai da quattro anni, a seguito degli incendi che hanno colpito il Campo dei Fiori nell’autunno 2017.

Inoltre il progetto prevede il rafforzamento delle modalità di avviso e di allertamento alla popolazione in caso di situazione di rischio idrogeologico.

«Ringraziamo il Consiglio Regionale di Lombardia che lo scorso dicembre ha accettato la nostra proposta, deliberando lo stanziamento economico necessario, insieme alla DG Territorio e Protezione Civile della Giunta regionale per il supporto» dice il sindaco Alessandro Boriani.

«Dopo gli ultimi mesi di approfondimento tecnico, possiamo ora passare alla fase operativa e per questo ringrazio in particolare il presidente della Cooperativa Villaggio del Fanciullo di Morosolo che ha concesso l’installazione di tali apparecchiature in un terreno di loro proprietà all’interno del Parco. Dopo la costruzione dei manufatti, la puntuale messa in opera di tale sistema sperimentale di alert sarà condiviso in un tavolo di lavoro che vedrà il coinvolgimento dei progettisti, insieme a quanti seguono e curano l’applicazione e l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale e ovviamente con i nostri volontari della Protezione Civile Intercomunale».

La Giunta ha inoltre approvato una variazione di bilancio straordinaria, per il finanziamento delle attività di somma urgenza legate agli eventi alluvionali del 28 luglio che hanno colpito diverse comunità della provincia di Varese, fra cui Luvinate, per una somma pari a 200.000€. In particolare, riscontrata la presenza di elementi di rischio e pericolo imminente per l’abitato, anche viste le previsioni meteo delle ore e giorni successivi, si è reso immediatamente necessario intervenire per la rimozione del materiale alluvionale nell’asta del Tinella urbano, il ripristino della rete viabilistica e lo svuotamento delle vasche di deposito poste all’altezza del sentiero 10 che intercettano e fermano il materiale proveniente dall’asta occidentale del Tinella, la più colpita dagli incendi del 2017.

«Il 29 luglio il Comune ha provveduto a segnalare a Regione Lombardia le attività necessarie per la somma urgenza e le azioni opportune per affrontare il rischio residuo su Luvinate, pari a 1.500.000€. Sempre il 29 luglio abbiamo provveduto a rinnovare, dopo la pec già inviata a aprile 2021, la richiesta di finanziamento per la sistemazione del tratto urbano del Tinella e per il rifacimento del ponte di Via San Vito, per un investimento di 600.000€: su questo fronte il Comune è già da mesi al lavoro: a seguito del progetto preliminare si sta procedendo con la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo ponte e del tratto urbano del torrente Tinella, per il quale abbiamo incaricato uno studio di ingegneria idraulica ed ottenuto negli scorsi mesi un contributo del Ministero degli Interni di circa 20.000€. Ringrazio Regione Lombardia, la DG Territorio e Protezione Civile e gli uffici regionali di UTR Insubria che in questi giorni stanno lavorando a fianco dei Comuni. Speriamo e rimaniamo in fiduciosa attesa di qualche segnale positivo dal Governo».