Mancano i medici, il servizio di continuità assistenziale chiuso alcuni giorni a Saronno e a Busto Arsizio

Mancano medici e anche il servizio di continuità assistenziale si deve interrompere. Succede a Saronno e a Busto Arsizio dove la carenza di figure professionali ha indotto ATS Insubria a correre ai ripari.

La presenza non sarà continuativa e sono previste chiusure in 7 giorni del mese di agosto. A Saronno, la maggior parte delle assenze avverrà nel turno notturno ma anche nei giorni di domenica 8 e del weekend del 21 e 22 agosto. Le chiamate e le visite sono dirottate sulla sede di Tradate che, in quei giorni, potrà contare su un dottore in più.

Sette giorni di chiusura totale anche per il servizio di guardia medica a Busto Arsizio che dirotterà pazienti e visite ai colleghi in attività a Gallarate. Anche in questo caso, si tratterà soprattutto di turni notturni tranne il prossimo weekend, 7 e 8 agosto, e di quello successivo del 14 e 15.

Chi si presenterà alle sedi della continuità assistenziale di Saronno e Busto Arsizio vedrà un cartello che riporta i giorni di chiusura e l’alternativa prevista. Il lavoro, dunque, sarà concentrato e un po’ più gravoso per quei medici che si ritroveranno a coprire un territorio molto più esteso di quello assegnato.

Per cercare medici volontari da inserire sui turni attraverso una cooperativa si è fatto ricorso anche a Facebook e alla pagina dedicata “medici per sostituzioni”.