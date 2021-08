Mastini, Alessio Piroso è la prima conferma giallonera

Dopo avere definito la sede di gioco (l’Agorà di Milano) e avere accolto coach Tom Barrasso, impegnato in questi giorni in Val di Non con i ragazzi del vivaio, i Mastini Varese hanno iniziato ad annunciare i componenti della squadra che disputerà la prossima IHL. La prima conferma è quella di Alessio Piroso, attacante 24enne arrivato nel gennaio 2020 da allora punto fermo della formazione giallonera.

Nella scorsa stagione il giocatore nato a Moncalieri ha siglato 11 punti in stagione regolare e altri 6 nei playoff (8 le reti) contribuendo in maniera evidente al cammino del team allora allenato dal franco-canadese Deveze. Ora la sua avventura varesina proseguirà sotto la gestione di coach Barrasso: «A Varese sto bene e mi sento a casa, non ho motivi per spostarmi. Inoltre mi trovo molto bene nel team, con i miei compagni e dopo la stagione scorsa abbiamo acquisito la convinzione di essere ancora più un gruppo, più squadra. Il campionato passato è stato vissuto come una corsa giorno per giorno: ci siamo trovati sprovvisti del nostro palaghiaccio, abbiamo iniziato in un posto e proseguito in un altro (da Milano a Como ndr) mentre a metà stagione abbiamo cambiato buona parte della squadra inserendo gente nuova. E poi la questione Covid ha ulteriormente complicato le cose».

Nonostante tutto però, l’esperienza con i Mastini è stata positiva: «Penso, sinceramente, che nessuno si aspettava di vederci dove siamo arrivati. Abbiamo perso in semifinale ma siamo ugualmente contenti per tutto il contorno che c’è stato: ci siamo meritati la posizione in cui siamo arrivati, contro tutto e (forse) contro tutti. Quest’anno si riparte con un nuovo allenatore che gode di grande reputazione e confido possa darci qualcosa in più sia sul ghiaccio che fuori dal ghiaccio. Con lui mi aspetto una crescita personale, ma anche da parte di tutti. Sono curioso di ritrovarci sul ghiaccio».