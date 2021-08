I Mastini accolgono Coop come sponsor. “Attendiamo il contributo del Comune”

Tre certezze per i Mastini Varese: la pista di allenamento sarà il Forum di Assago, le partite casalinghe verranno disputate al palaAgorà di Milano e tra gli sponsor entra Coop Lombardia.

Questa estate è stata caratterizzata da un lavoro sotto traccia da parte della società al fine di mettere degli importanti paletti che dessero certezze ad una situazione che, senza la propria pista di ghiaccio, si è palesata incerta fino all’ultimo.

Il pesante carico di lavoro è stato smistato in più settori e ancora sta proseguendo in maniera pesante, nonostante siano arrivati i primi frutti.

Gli allenamenti della Prima Squadra inizieranno il giorno 31 agosto sul ghiaccio del Forum di Assago, in una pista che viene resa disponibile dalla struttura per consentire alla formazione giallonera di svolgere la preparazione settimanale alle partite di campionato, le quali si svolgeranno all’Agorà di Milano (molto probabilmente alla domenica sera), con la presenza di pubblico (a meno di indicazioni contrarie dell’ultimo momento).

A proposito di tifosi: il campionato IHL inizierà il giorno 18 settembre. Prossimamente ci saranno informazioni relative alla campagna abbonamenti e ai prezzi relativi ai biglietti di ingresso.

«Come comunicatoci dal Comune di Varese, che ringraziamo anticipatamente, siamo in attesa di ricevere il contributo promessoci (come a tutte le società ruotanti intorno al Palalbani). L’intento della società è andare incontro ai tifosi con proposte vantaggiose per sostenere la squadra a Milano, in base anche al contributo comunale che verrà elargito. Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto a Coop Lombardia, un’azienda importante del settore della grande distribuzione che ha dato fiducia ai Mastini e all’hockey varesino, entrando a far parte dei nostri sponsor».

Per quanto riguarda il nuovo coach, Tom Barrasso è arrivato in Italia ed è stato salutato dal DS Matteo Malfatti presso l’Hotel Palace di Varese ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura sul pancone giallonero.

Prima, però, avrà modo di approcciarsi al mondo Mastini durante il “Camp” che la società ha organizzato a Fondo (TN) in Val di Non: qui, da domani, farà la conoscenza dei bambini e dei ragazzini che rappresentano le giovanili dell’Hockey Varese.