Occhio alla multa, c’è da comunicare il nome del guidatore, si rischia il bis

Tutti i conducenti di autoveicoli sono a conoscenza che parecchie violazioni alle norme del Codice della Strada comportano, oltre al pagamento di un importo in denaro, anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida. In particolare si tratta del mancato rispetto di alcune norme di comportamento quali per esempio, le infrazioni semaforiche, il superamento linea di arresto, il superamento dei limiti di velocità, la sosta abusiva negli spazi riservati ai disabili, o negli stalli delle fermate autobus.

In tali casi, il destinatario della sanzione è tenuto a comunicare i dati del conducente, cioè di colui il quale era alla guida al momento dell’infrazione.

“Tale obbligo vale anche qualora alla guida al momento dell’infrazione vi era il proprietario del veicolo” ricorda la Polizia Locale di Busto Arsizio.

“Si richiama l’attenzione sulla conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo: viene emesso un ulteriore verbale ai sensi dell’art. 126 bis del CdS che comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria di € 291,00, (oltre alle spese di accertamento e notifica del verbale) che viene ridotta a € 203,70 (oltre alle spese di accertamento e notifica del verbale) in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

“Si rileva che tale ulteriore verbale non costituisce una facoltà, bensì un obbligo per l’Organo di Polizia che non ha ricevuto, nei casi previsti, i dati dei conducenti.”

“Il Comando Polizia Locale periodicamente emette tali verbali; approssimandosi tale momento di emissione, si raccomanda a tutti coloro i quali hanno ricevuto negli scorsi mesi un verbale per violazioni al Codice della Strada, di verificare se lo stesso preveda l’obbligo della comunicazione dei dati del trasgressore, al fine di evitare di incorrere nell’ulteriore sanzione sopra indicata. Nei casi previsti, infatti il verbale riporta ben evidenziato tale obbligo e contiene anche l’apposito modulo da inviare con i dati di chi si trovava alla guida al momento dell’infrazione anche se, ripetiamo, si trattasse del proprietario del veicolo. In caso di dubbi è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Verbali del Comando Polizia Locale al n. 03311620611 – selez. 2 ove verranno forniti chiarimenti in merito”.