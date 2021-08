Paralimpiadi, Bebe Vio è d’oro. Due podi dal triathlon, quinto posto per Arianna Talamona nei 100 rana

Giornata positiva per la spedizione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Il sabato si è aperto con un doppio podio dal triathlon: argento per Anna Barbaro e la guida Charlotte Bonin nella classe ptvi, mentre Veronica Yoko Plebani conquista l’argento nel pts2.

Dal nuoto le solite conferme, con il bronzo nei 110 stile libero S10 di Stefano Raimondi – al secondo alloro della manifestazione – mentre Xenia Palazzo si mette al collo l’argento grazie al secondo posto nei 200 misti femminili SM8

Martina Rabbolini, l’atleta di Villa Cortese della Insubrika, ha chiuso all’ottavo posto la finale dei 100 dorso S11.

Un problemino alla spalla ha invece convinto Arjola Trimi a non partecipare alla finale 150 misti SM4, ma sarà in gara regolarmente nei prossimi giorni per le gare che la vedranno protagonista.

Arianna Talamona nella finale dei 100 rana SB5, qualificata con il terzo tempo, non riesce a salire sul podio terminando al quinto posto non riuscendo a concludere la rimonta nella seconda vasca, restando giù dal podio per solo 22 centesimi. Per la malnatese resta comunque la nota positiva di aver migliorato il personale sulla distanza: 1’43″83.

Termina così la Paralimpiade di Arianna Talamona, che tornerà in Italia con la medaglia d’argento conquistata con la staffetta. Rimane un po’ di rammarico per quel cambio di categoria di pochi mesi fa che le ha scombussolato la preparazione.

La giornata paralimpica si chiude con la medaglia d’oro della portabandiera paralimpica Bebe Vio. Nella finale del fioretto la veneta ha sconfitto la cinese Zhou 15-9 confermando la vittoria di 5 anni fa a Rio de Janeiro.