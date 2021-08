Bambina investita sullo stradone a Cuveglio

Incidente stradale con una bimba investita a Cuveglio: ha riportato una contusione ma per fortuna non è in pericolo di vita.

È successo poco dopo le 16.30, davanti al municipio: sul posto sono intervenuti in codice rosso i mezzi del 118, con ambulanza di Cunardo e automedica da Varese.

La bambina, 9 anni, attraversando sulle strisce da sola quando è stata urtata da un’auto proveniente da Luino all’incrocio: ha riportato una contusione, era cosciente.

È stata portata in ospedale per un controllo, in codice giallo.

(articolo aggiornato alle ore 17.30 di lunedì 9 agosto 2021)