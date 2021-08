Ruba una bicicletta davanti all’ospedale di Busto Arisizio e aggredisce gli agenti

È stato sorpreso mentre stava tentando di rubare una bicicletta davanti all’ospedale di Busto Arsizio. Gli agenti lo hanno sorpreso sul fatto, ma il suo arresto non è stato semplice pe rla resistenza del ladro.

È successo lunedì 9 agosto poco prima delle 8 in via Arnaldo da Brescia a Busto Arsizio: un uomo era stato notato mentre cercava di rubare, forzandone la catena, una bicicletta parcheggiata davanti all’ingresso dell’ospedale. La scena è stata notata dagli stessi poliziotti che, arrivati velocemente sul posto, si sono imbattuti nell’uomo, un ventottenne residente a Tradate con diversi precedenti, che imperterrito continuava a prendere a calci il lucchetto della bici nel vano tentativo di spaccarlo.

L’energumeno ha anzi “invitato” gli agenti, tra insulti e minacce, a lasciarlo in pace per consentirgli di portare a compimento il furto, ma ovviamente non è stato accontentato, venendo bloccato e fatto salire sull’auto di servizio. Lungi dal calmarsi, il ventottenne ha continuato a scagliarsi contro gli interni della Volante prima e la porta della stanza fermati del Commissariato poi, minacciando ripetutamente i poliziotti e cercando di colpirli. Arrestato infine per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dopo poche ore è stato condotto all’udienza di convalida dopo la notifica della misura di prevenzione con la quale il Questore di Varese ha disposto il foglio di via obbligatorio nel comune di residenza, vietandogli di tornare a Busto Arsizio per tre anni.