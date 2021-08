Scontro con ribaltamento tra due auto in via Egeo a Gallarate

Incidente in via Egeo a Gallarate con due persone coinvolte, due uomini di 32 e 37 anni, che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via monsignor Schiavino e ad avere la peggio (trasportato in ospedale in codice giallo) è stato il conducente dell’auto che proveniva dalla via Egeo, strada tortuosa spesso usata come alternativa alla via Monte San Martino, il cui veicolo si è ribaltato.

Sul posto sono arrivate un’ ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica mentre i Vigili del Fuoco hanno liberato uno degli occupanti, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale che ha anche collaborato ai soccorsi, gestendo il traffico veicolare.