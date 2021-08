I Solisti Veneti per il FAI si esibiscono a Villa Panza a Varese

Ideato e presentato per la prima volta nel 2020, I Solisti Veneti per il FAI è il ciclo concertistico più giovane nato dalla fantasia creativa de I Solisti Veneti in collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano.

Strutturato in forma di festival itinerante, il ciclo intende promuovere un dialogo suggestivo tra musica, storia e arte, presentando programmi che rispecchiano ed illuminano in modo vivo, emozionante ed attuale l’eredità culturale e naturale di monumenti e parchi fra i più belli d’Italia.

Nella cornice di Villa Panza, a Varese, mercoledì 1° settembre a partire dalle ore 21 I Solisti Veneti si esibiranno con la partecipazione di Massimo Mercelli al flauto e con Ernest Hoetzl al clavicembalo.

Massimo Mercelli è il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima. Allievo dei celebri flautisti Maxence Larrieu ed André Jaunet, a diciannove anni diviene primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia, solo per citare alcuni dei suoi successi.

Mentre Ernest Hoetzl, definito come un ambasciatore austriaco della musica, collabora regolarmente con più di 30 orchestre in tutto il mondo: dalla Bombay Chamber Orchestra, come direttore ospite principale; all’Orchestra Classica di Madeira, tra le tante altre. Dirigendo a Pyongyang e Changwon è l’unico direttore al mondo ad aver lavorato in entrambe le Coree.