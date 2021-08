Sui muri di Gallarate si comincia a parlare di elezioni

Il 19 agosto 2021 è il giorno della “convocazione dei comizi elettorali”: a 45 giorni dal voto in tutti Comuni si annunciano le elezioni del prossimo 3-4 ottobre e si indicano le sezioni elettorali che verranno allestite.

Succede anche a Gallarate, dove anche sui muri si inizia a vedere il clima elettorale. Già settimana scorsa avevamo annunciato i primissimi manifesti comparsi, quelli di Sonia Serati, candidata sindaca con le liste PiùGallarate e Gente di Gallarate.

Oggi in qualche punto della città si vedono più manifesti elettorali accostati. Ad esempio in piazza Risorgimento un tabellone comunali vede affiancati i manifesti della già citata Serati, quelli della convocazione dei comizi (con le 49 sezioni allestite in dodici distinti seggi) e quelli di Fratelli d’Italia.

Sui manifesti affissi in tutta Italia sono indicati anche gli orari delle elezioni: le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 2 ottobre 2021, le votazioni poi domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15. Nelle grandi città sopra i 15mila abitanti – come anche Gallarate – se nessun candidato raggiunge il 50%+1 di elettori si va al ballottaggio, due settimane dopo, con le stesse modalità.