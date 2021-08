Torna la Traversata Arona-Angera e ottiene l’attestato di “evento a basso impatto ambientale”

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi di agosto sul Lago Maggiore: l’immancabile attraversata Angera-Arona, l’evento sportivo, giunto ormai alla sua 28esima edizione, che unisce la sponda lombarda del Verbano a quella piemontese.

Anche quest’anno la traversata si caratterizzerà in due eventi distinti: la nuotata amatoriale da 1200 metri e quella agonistica da ben 2400. La gara non competitiva, la cui partenza sarà dalla spiaggia di Angera, è aperta a tutti e avrà come numero massimo 300 partecipanti mentre la gara agonistica si rivolge a 250 atleti professionisti, che, una volta partiti da Arona, dovranno ritornare all’arrivo in Piazza del Popolo, naturalmente dopo aver toccato le sponde angeresi.

«La 28° Traversata del Lago Maggiore – commenta la ProLoco di Arona, organizzatrice dell’evento – torna a essere un appuntamento sportivo per professionisti, atleti ed appassionati e anche un momento di aggregazione che, permetteteci di dire, può rappresentare una speranza di ritorno alla normalità e alla socializzazione, un’esperienza unica nel nostro meraviglioso lago, una giornata di sport e divertimento ad Arona».

L’edizione del 2021 vedrà inoltre una “novità green”, l’attestato EcoActions rilasciato a Legambiente. L’associazione a tutela dell’ambiente ha voluto infatti premiare la giornata sportiva organizzata dalla Pro Loco in quanto “evento a basso impatto ambientale”. La prossima domenica infatti Navigazione Laghi utilizzerà la nuova motonave ibrida Topazio in modalità “full electric”- quindi a zero emissioni di CO2 – per il trasbordo dei nuotatori alla partenza di Angera.