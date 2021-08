Torna il Meeting di Rimini, a Luino in streaming a Palazzo Verbania

Con il titolo “Il coraggio di dire Io”, citazione tratta da un testo del filosofo danese Søren Kierkegaard, venerdì 20 agosto prenderà il via, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la quarantaduesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli che quest’anno si terrà di nuovo in presenza.

La manifestazione riminese, ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali verrà trasmessa anche in diretta su più canali digitali e in più lingue, proponendosi come momento di riflessione e di ripartenza globale nello scenario della faticosa uscita dalla pandemia.

Che cosa è questo coraggio? Cosa significa dire “io”?

Come ha affermato Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting e luinese d’adozione, durante una recente intervista, “il titolo è nato guardando l’esperienza del primo lockdown, dove tante persone hanno avuto il coraggio di dire ‘io’, di prendere iniziativa in situazioni ostili, assumendosi una responsabilità creativa di fronte al dramma che stava accadendo” e ha sottolineato l’importanza di questa esperienza anche per il futuro del Paese, per la società civile. “Il Meeting di quest’anno sarà l’occasione per comprendere come un ‘io’ cosciente delle proprie esigenze e della propria consistenza possa diventare soggetto di una responsabilità prudente e audace, autore di una creatività che trasforma la rassegnazione in curiosità costruttiva, protagonista instancabile di un

dialogo aperto alla ricerca del bene, del vero e del giusto”.

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, che da sempre sostiene e promuove la manifestazione riminese, invita tutti a partecipare al Meeting e a seguire la manifestazione attraverso il sito Internet www.meetingrimini.org dove è consultabile il programma degli incontri, delle mostre e degli spettacoli dell’edizione di quest’anno. Si possono scaricare da Play Store e Apple Store le versioni Android e iOS dell’APP del Meeting. Un’applicazione che sarà fondamentale per partecipare all’evento, perché permetterà di entrare fisicamente in Fiera dal 20 al 25 agosto, prenotare la partecipazione ai convegni e la visita alle mostre, leggere le news e accedere a contenuti aggiuntivi. Sempre nell’app andranno inseriti i dati del Green Pass, o equivalenti, così da garantire il rispetto delle normative per la protezione dal Covid-19.

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo offre, inoltre, l’opportunità di partecipare in presenza su prenotazione all’incontro trasmesso in streaming da Rimini “Il coraggio di dire Io” che approfondirà appunto il titolo del Meeting 2021. Interverranno Javier Prades, Rettore Università San Damaso di Madrid e Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. L’appuntamento è a Palazzo Verbania a

Luino (VA), sabato 21 agosto alle ore 21.00.

L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione attraverso le seguenti modalità:

 inviare mail a infopoint@comune.luino.va.it

 oppure telefonare allo 0332 543546

 oppure compilare il form presente sul sito del Comune di Luino: Accedi ai servizi ->

Istanze online -> Apertura pratiche -> Cultura, sport e tempo libero -> Palazzo

Verbania (prenotazione visita Palazzo Verbania) -> Avvia Pratica (indicare giorno e

ora dell’incontro).

Per qualunque chiarimento telefonare al 3385324152

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e buono c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione. Sono centinaia i relatori che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che conta centinaia di migliaia di presenze agli eventi, è realizzata grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità.