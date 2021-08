Treni, ritardi su Luino e Treviglio

Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25319 viaggia con 13 minuti di ritardo perché nella stazione si Luino è stato necessario attendere l’arrivo del convoglio dalla Svizzera.

Lungo la Novara-Milano-Treviglio il treno 24614 e il corrispondente 24623 oggi non saranno effettuati per un problema tecnico. Sulla stessa linea il treno 24628 oggi partirà alle 9.58 dalla stazione di Milano Certosa per esigenze tecniche.