Un regalo di Ferragosto per i trovatelli del canile di Varese

«Cari amici a due e quattro zampe, in questo Ferragosto rovente non dimenticatevi di noi». L’invito, sottoscritto da tanti scodinzolanti cagnolini e cagnoloni, viene dai responsabili del canile di Varese, che anche oggi non faranno mancare la loro presenza affettuosa, fatta di coccole, pappe, passeggiate e qualche tuffo rinfrescante nella piscinetta.

La buona notizia è che la raccolta “Canile in laguna” (il riferimento è ai periodici allagamenti che interessano la struttura) è andata bene: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato per la nostra campagna, ma i nostri cani si meritano di più. Dobbiamo prepararci ad affrontare gli sbalzi climatici che stanno accompagnando l’estate 2021: il caldo, il freddo e le piogge torrenziali. Per questo motivo ci siamo già attivati facendo le manutenzioni interne ed esterne, in particolare al canale di scolo, la pulizia del verde, l’acquisto di stivali e di tele cerate».

Chi volesse sostenere i volontari nel loro quotidiano sforzo per garantire un’esistenza dignitosa e felice ai tanti cani abbandonati che arrivano nella struttura può ancora farlo con una donazione alla campagna avviata sulla piattaforma Rete del dono, cliccando questo link

«Il nostro obiettivo è come sempre garantire ai cani del canile di Varese un benessere quotidiano, indipendentemente dal meteo, creando zone coperte in spazi asciutti, zone ombreggiate e accoglienti per proteggerli dal sole e magari qualche piscina in più per rinfrescarsi d’estate».