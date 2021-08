Il Verbano fa bella figura ma il Varese vince l’amichevole 2-1

Alla “Bombonera” di Besozzo, si sa, il compito non è mai facile. E non lo è stato neanche per il Varese, che ha vinto 2-1 sul Verbano al termine di un’amichevole ben giocata dalle due squadre e decisa nel finale dal rigore realizzato da Disabato dopo i gol nel primo tempo di Dervishi per i rossoneri e Pastori per i varesini.

Mister Ezio Rossi ha proseguito i test sul 3-4-1-2, cambiando però diversi elementi e dando spazio a tutti i suoi ragazzi a disposizione.

LA PARTITA

Parte bene il Varese e nei primi minuti crea due buone occasioni: Mamah inaugura il pomeriggio con un servizio dal fondo per Di Renzo che, dopo aver agganciato in area piccola, va alla conclusione ma trova la pronta opposizione di Ruzzoni, che si è ripetuto anche al 4’ da terra su Mamah. La gara si sblocca invece al 16′ con il rigore trasformato da Dervishi. Dopo un altro paio di parate di Ruzzoni, al 39′ il pareggio biancorosso è siglato da Pastore, che deposita in rete dopo un’azione caparbia di Mamah.

Il Varese si ripresenta nella ripresa con in campo Pedretti, Mapelli, Leonardo Baggio, Aiolfi e Mirco Tosi, difensore mancino classe 2002 aggregatosi in prova da poche ore e che l’anno scorso ha giocato 4 gare in Serie C con la Pergolettese. La gara, sempre sul filo dell’equilibrio, si risolve poco prima della mezzora con il rigore concesso per tocco di mano di Raccuglia e realizzato da Disabato. Nel finale i biancorossi provano più volte a mettere a segno anche il terzo gol ma il risultato non cambia più.

Mercoledì 1 settembre nuova amichevole per il Città di Varese a Laveno Mombello contro la Vergiatese, altra formazione del campionato di Eccellenza.