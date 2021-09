Ad Oggiona Santo Stefano la sfida elettorale è tra Milani e Ghiringhelli

A poche ore dalla presentazione delle liste ad Oggiona con Santo Stefano la sfida elettorale sembra confermarsi attorno a due sole formazioni: quella di centrodestra guidata da Daniele Milani e la lista civica di Franco Ghiringhelli.

Una lista, la prima, che si pone in continuità con l’amministrazione uscente di Stefania Maffioli, anch’essa tra i candidati per il Consiglio comunale, e l’altra che rivendica il proprio civismo.

«La nostra volontà è quella di proseguire nella strada tracciata finora dall’amministrazione comunale – spiega Milani -. Qualcuno della nostra squadra è uscito, per impegni personali, e altri si sono aggiunti con un uovo bagaglio di esperienze. Io so che nella mia squadra posso sempre contare su alcuni elementi, senza svelare troppo dei nostri candidati, che sono la sindaco uscente, l’assessore Carrozzo, così come Silvano Brena ed Enzo Lazzatera. Presto tutta la nostra squadra sarà ufficializzata e inizieremo la presentazione del nostro programma».

Ultimi ritocchi anche al programma di Obiettivo Comune, la lista di Ghiringhelli, che quest’estate ha messo a punto “gli obiettivi” del prossimo mandato elettorale. «La nostra squadra è abbastanza eterogenea e ci sono competenze di diversa natura, provenienza e sensibilità – spiega il candidato sindaco -. Già nella costruzione del programma ci eravamo suddivisi per gruppi in base alle declinazioni dei diversi componenti e tra le altre cose sono anche molto orgoglioso della partecipazione di tante donne a questo lavoro. Siamo una lista civica e ci interessa costruire qualcosa insieme, non l’agonismo o peggio l’antagonismo politico. Abbiamo ambizioni amministrative per fare bene, con buon senso. Consapevoli dei dubbi che ancora ci sono sul futuro».