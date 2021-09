Al Monastero di Torba un fine settimana dedicato alle erbe officinali

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 il Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), ospiterà la prima edizione di “Herbarium”, appuntamento dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali tra credenze popolari, tradizioni e scienza. Una tematica molto coerente con la storia del luogo e con le attività legate alla coltivazione di erbe medicinali e aromatiche che per secoli si sono qui svolte, che nei due giorni verranno raccontate al pubblico grazie a eccezionali visite guidate, escursioni e laboratori tematici e artistici per grandi e bambini.

Sabato 25 settembre alle ore 11 e alle 16 si potrà conoscere il monastero attraverso speciali percorsi focalizzati, per l’occasione, sull’epoca medievale e contadina (le visite saranno proposte anche domenica alle ore 11, 14.30 e 16). Alle ore 11 Sabrina Melino, chimica e tecnologa del farmaco, racconterà della figura di Ildegarda di Bingen, affrontando il tema della medicina naturale attraverso l’analisi della complessità tra uomo e ambiente. Alle ore 14 il workshop di acquerello botanico, a cura della pittrice Milena Vanoli, permetterà di compiere un “viaggio indietro nel tempo” fino ai secoli in cui il disegno serviva a tramandare il sapere sulle piante e a identificarle. Ricalcando le orme degli antichi, che utilizzavano taccuini per riprodurre e annotare minuziosamente le caratteristiche degli esemplari raccolti e utilizzati per i medicinali, oggi come allora si andrà in natura a osservare e dipingere con acquerelli le erbe officinali che si trovano a Torba. Alle ore 14.30 i più piccoli (bambini dai 6 agli 11 anni) potranno partecipare al laboratorio dell’erborista e cimentarsi nella realizzazione di un preparato naturale, apprendendo le peculiarità delle principali piante officinali e i loro effetti benefici contro i piccoli malanni, come vuole la tradizione custodita dalla sapienza monastica.

Una passeggiata botanica con la guida ambientale escursionistica Antea Franceschin aprirà alle ore 10 la giornata di domenica 26 settembre: durante l’escursione nei dintorni del monumentale complesso di origine longobarda, parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, i visitatori impareranno a riconoscere le erbe e le piante tipiche del territorio e potranno ascoltare aneddoti legati al monastero, alla vita al suo interno e all’interazione con il bosco, che nel Medioevo era sfruttato dai religiosi oltre che dai popolani. Alle 14.30 ancora la guida Antea Franceschin curerà il laboratorio “Erbari”, volto a illustrare la più antica arte del disegno botanico e delle miniature e a sperimentare l’attività di calco delle foglie.

Nelle due giornate saranno presenti: Azienda agricola “Le Officinali” e “Lavanda Cascina Gelosia”, con la possibilità di acquistare i loro prodotti. Il ristorante del Monastero di Torba proporrà menù à la carte con erbe del territorio e prodotti locali, in linea con il tema della manifestazione:

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. L’evento è organizzato grazie al concorso di risorse di Regione Lombardia, nell’ambito del Piano Integrato della Cultura (PIC) “Siti UNESCO e Via Francisca: percorsi culturali nel tempo. Monte San Giorgio – Valle dell’Olona – Sacro Monte”.

Ingresso su prenotazione e con la certificazione verde, richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Prezzi: speciali visite guidate e laboratori: intero 12€; iscritti FAI e residenti Gornate e Castelseprio 5€. Ristorante: tel. 348 8687196

Per informazioni e prenotazioni: Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona (VA) – 0331 820301 – faitorba@fondoambiente.it.

www.fondoambiente.it – www.monasteroditorba.it