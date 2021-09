Astuti (Pd): “Vicinanza all’impiegato vittima di un incidente sul lavoro a Caronno Pertusella”

«Esprimo la mia più sentita vicinanza all’impiegato di un’officina di Caronno Pertusella oggi vittima di un grave incidente sul lavoro e alla sua famiglia e auguro possa arrivare al più presto a una completa guarigione. E’ l’ennesima vittima sul lavoro, in una provincia che conta un numero di vittime allarmante, e questo non ci può lasciare indifferenti. E’ evidente che il sistema di vigilanza della sicurezza dei luoghi di lavoro non funziona e le istituzioni tutte devono impegnarsi per cambiare rotta. Occorre investire di più sulla prevenzione e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. La Regione ha un’occasione per rafforzare il suo impegno: la riforma della legge sulla sanità che sarà discussa a novembre in consiglio. Ad oggi nel testo di riforma il tema della sicurezza sul lavoro è trattato solo in maniera marginale e non sono previste risorse significative. Chiediamo che si rimedi a questa grave mancanza e si prevedano maggiori fondi».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, a seguito del grave incidente sul lavoro di cui oggi è stato vittima un impiegato di 32 anni di un officina a Caronno Pertusella.