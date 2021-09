Astuti, “Progetto Autismo a Gallarate è segnale per città aperta”

«L’inaugurazione a Gallarate, nella Giornata Europea della Cooperazione, di un centro dedicato alla presa in carico dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico – commenta Samuele Astuti, consigliere Pd di Regione Lombardia – rappresenta un progetto importante per tutta la città. Non solo perché nasce dalla costruttiva collaborazione tra pubblico e privato non profit, cioè tra ASST Valle Olona e Fondazione Bellora, ma anche perché pone Gallarate come centro aperto, inclusivo. Per implementare questa linea di sviluppo, per favorire l’approdo di altri progetti interregionali, a Gallarate serve adesso più che mai un’amministrazione dalla vocazione fortemente europeista. Una convinzione fortemente condivisa anche dalla candidata sindaca Margherita Silvestrini».

«Nel mondo e in Italia – aggiunge il consigliere – i casi di autismo coinvolgono un numero sempre più alto di bambini. Ma, a fronte di campagne diffuse di sensibilizzazione e di investimenti del pubblico, le famiglie si trovano spesso in grande difficoltà nel gestire situazioni a volte molto complesse. Per questo occorre affinare le competenze per promuovere progetti che vedano da una parte il coinvolgimento dei privati e dall’altro il reperimento di fondi europei. Partecipare ai bandi, costruire proposte per risolvere nel concreto le richieste dei cittadini è parte fondamentale e vitale di un’istituzione».