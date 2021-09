Caduta in montagna per una 53enne di Caronno Pertusella

È caduta in montagna mentre stava facendo un’escursione con la famiglia (marito e figlio) ed un amico: una donna di 53 anni di Caronno Pertusella è ricoverata in terapia intensiva da sabato 11 settembre in ospedale a Varese.

Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici e la prognosi è riservata. La 53enne è stata operata dopo essere stata recuperata dall’elisoccorso: la caduta di un centinaio di metri in un canalone sul Monte Resegone, nel Lecchese.

Diverse le lesioni subite, un trauma cranico e addominale e varie fratture per la donna.