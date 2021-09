A Castiglione Olona arriva il mercatino degli artisti

Non solo “Fiera del Cardinale”, al tradizionale mercatino dell’antiquariato, che dal 1978 si tiene a Castiglione Olona, si aggiungerà, a partire da domenica 19 settembre, quello degli “Artisti”, in programma ogni 3a domenica di ogni mese in centro storico dalle ore 9.00 alle ore 19.00

L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è proposto dal gruppo artistico Kubeart, diretto da Emiliana Longoni, che già collabora alle iniziative organizzate sul territorio e che recentemente ha organizzato con successo la mostra collettiva “L’Arte Incontra il Borgo” che si è tenuta lo scorso luglio nel borgo storico.

A esporre nella centralissima Piazza Garibaldi e nelle vie adiacenti saranno invitati pittori, scultori, fotografi di ogni scuola e tendenza, a ricordare come lo Stivale è terra di artisti.

Un’iniziativa dunque votata al successo, valida per richiamare collezionisti e amanti dell’arte anche da altre nazioni, in una cornice unica e suggestiva quale Castiglione Olona rappresenta e definibile un vero e proprio “museo a cielo aperto”