Chiuso il tratto di viale Europa sotto il ponte per effettuare prove tecniche

Da questa mattina, martedì 7 settembre, è chiuso temporaneamente il tratto stradale di viale Europa in prossimità in località Gaggianello. Sono in corso le prove tecniche su materiali e struttura nell’ambito del progetto di riqualificazione del ponte.

La circolazione non è interrotta ed è consentita sulla rotatoria sopraelevata per proseguire su viale Europa o via Metastasio. Nei prossimi giorni invece inversione dei lavori: verrà chiusa la rotatoria per consentire al contrario di proseguire al di sotto.

Tutte le attività saranno comunque in corso fino a venerdì, per essere concluse prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Si tratta di un intervento di restauro conservativo del ponte volto al miglioramento e la messa in sicurezza di uno degli accessi in città.