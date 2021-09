Il circolo di Castronno si mobilita per “Puliamo il mondo”

Come tutti gli anni, anche quest’anno, in occasione dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente “Puliamo il mondo”, il circolo di Castronno organizza una raccolta dei rifiuti in diverse zone del paese.

L’iniziativa, aperta a tutti, si terrà domenica 26 settembre sempre nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.

L’appuntamento è per le 8.30 nello spazio antistante il Tigros di Castronno.

Un’iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’abbandono dei rifiuti, sul riciclo e sull’importanza di avere un territorio più pulito e quindi più vivibile.